英國：英日兩國間新貿易協定 在脫歐當日將無法上路

根據英國政府在 21 日正式表示，如果英國於 2019 年 3 月底，在無秩序情況下脫歐，英國與日本之間的貿易，將無法維持先前日歐 EPA 的關係。而屆時，取代日歐 EPA 在英日兩國間的協定，也無法趕在英國脫歐前上路。

日歐 EPA 在 2019 年 2 月 1 日才剛正式生效，日英兩國消費者所享受到的關稅調降恩惠，可能在短短 2 個月就會結束。對日本經濟所帶來的影響，也將會愈來愈明顯。

歐盟與包含日本在內的約 70 個國家，簽有 EPA 等貿易協定。只要英國以無秩序的方式脫歐，就將不再受到相關協定的約束。為此，英國正與各國展開貿易協定的相關協商。而英國政府在 2 月 21 日所公開的文件中提到，英國與日本及土耳其間的新貿易協定，「在英國脫歐當日將無法上路」。

而英國在脫歐後，與主要貿易國的韓國、挪威等國家間的 EPA 協定也將難以維持，並被英國政府歸類在「持續作業當中」的名單上。

反對脫歐的英國民眾遊行活動 (圖：AFP)

以目前的狀況來看，如果英國在無秩序的情況下脫歐，將告別占其整體貿易 50% 以上的歐盟自由貿易圈 (FTA)。在英國透過歐盟所簽署的貿易協定當中，目前也只有瑞士與智利等國表示將繼續維持。自由貿易協定 (FTA) 在英國貿易額所占的比例，將有可能從目前的 7 成大幅滑落到 1 成以下。

自日本出口的汽車零件當中，約有 9 成以上的關稅在日歐 EPA 生效後廢除。未來將重新被課與 3 - 5 % 的關稅。目前在日本政府方面，不論英國屆時是否無秩序脫歐，正擬定相關的綜合對策。而為了簡化商品出口到英國時的繁複驗證手續，正進行「相互承認協定」等 3 項協定的準備。