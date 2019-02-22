日本1月核心CPI年增0.4% 較上月增加0.2%

日本總務省在週五 (22 日) 公布了最新調查數據，日本 2019 年 1 月的全國消費者物價指數 (CPI，2015 年 = 100)。包含食物在內的 1 月總指數，年增 0.2% 為 101.5。表現較上月 (2018 年 12 月) 的年增 0.3% 來的差，主要在於菜價的波動，反應在這次物價指數上。

不含食物的總指數年增 0.8% 為 101.2。這是連續第 25 個月維持正成長的走勢，也和路透社所調查的市場預測中間值相同。而在成長幅度上則是較上個月 (2018 年 12 月) 的月增 0.7% 多了 0.1%。主要原因在於電費、天然瓦斯費等能源相關項目的上揚，拉升了 1 月份的數據。

不含食物的總指數方面，在所有查價項目群當中，有 272 項上漲，占了整體的 52%。下跌的有 185 項，持平的有 66 項。日本總務省對這樣的結果，在看法上是「物價以平緩的態勢上揚」。

經調整季節變動因素後的不含食物總指數，較上月 (2018 年 12 月) 增加 0.2%。在與能源相關的查價項目當中，由於汽油及煤油的價格低迷，權數則較 12 月時來的低。

核心 CPI(不含食物及能源) 年增 0.4% 為 101.1。由於日本今年 1 月的新年連續假期較長，造成休假人數增加，在飯店等住宿費用上也因而上揚。而日本汽車任意險的保費上漲，也拉升了指數。