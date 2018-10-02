川普贏得階段勝利！新版NAFTA向中國發出強而有力的訊息

儘管新版的北美自由貿易協定 (USMCA) 與舊版 (NAFTA) 相比並未有重大變更，市場認為僅僅只是改良版的 NAFTA，但這項協議細節隱藏重要訊息，等同於向中國施加新的壓力。

美國近期與韓國簽署了貿易協議，並說服日本開始雙邊經濟談判，也與加拿大、墨西哥達成新北美自由貿易協定 (USMCA) ，這項協定中還包括將中國產品排除在該地區之外的條款。

面對美中日漸加劇的關稅戰壓力，川普的執行力似乎比他發表的言論更為重要。

加拿大外交部長 Chrystia Freeland 。(圖：AFP)

達成新版 NAFTA 前夕，川普直言對討厭加拿大的談判風格，並對加拿大外交部長 Chrystia Freeland 發起新一輪批評和威脅，未料不到一天，兩國週一 (1 日) 便達成新版協定，落實的速度令許多分析師和投資者感到驚訝。

凱投宏觀 (Capital Economics) 分析師 Andrew Hunter 表示，新版 NAFTA 是川普強硬的保護主義讓步的例子之一，川普願透過適度讓步來贏取勝利，這將不會被歐盟、日本或是中國忽視。

新版 NAFTA 對中國施加新壓力

週二 (2 日) 新聞發布會上，川普再次表示，與中國的談判為時過早，中國急切想要談判，但都還沒準好。因為他們打劫我們很多年了，這件事不會那麼快發生。如果從政治考量來加速談判，對我們的勞工與國家不會有好的結果。

道明銀行 (TD Economics) 經濟學家 Derek Burleton 稱，毫無疑問，新版 NAFTA 細節中可能隱藏一些驚喜。

新版 NAFTA 中新增一項條款，禁止美加墨三國任一成員與「非市場經濟」進行貿易談判，需要提前三個月通知，否則將終止該協定。市場預料將阻礙中國與加拿大的自由貿易協定。

新協定內容中的原產地原則決定了「該區域對製造汽車總價所占比例」，這被川普吹捧為一項工具，能阻止中國投入並鼓勵美國與北美間的生產投資工具。

Horizon Investments 首席全球策略師 Greg Valliere 稱，川普將與美加的突破性談判描繪成一場偉大的勝利，這將帶給中國新的壓力，因為中國製造業受到中美貿易戰產生明顯的衰退。

受到中國經濟成長面臨放緩壓力，引發北京政府焦慮，甚至近期全面性的封鎖負面的經濟消息。

中國需要強硬立場

美國前國務卿凱瑞 (John Kerry) 表示，中國毫無疑問需要採取強硬的立場，中國在技術、市場進入和貨幣政策等做法一直在破壞美國所有的業務和經濟關係。

Kerry 警示，中國的經濟規模遠比加拿大和墨西哥還要更大，中國遭受貿易痛擊後，預料不會再溫和回應。