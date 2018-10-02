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川普贏得階段勝利！新版NAFTA向中國發出強而有力的訊息

新版NAFTA向中國發出強而有力的訊息。(圖：AFP)
新版NAFTA向中國發出強而有力的訊息。(圖：AFP)

儘管新版的北美自由貿易協定 (USMCA) 與舊版 (NAFTA) 相比並未有重大變更，市場認為僅僅只是改良版的 NAFTA，但這項協議細節隱藏重要訊息，等同於向中國施加新的壓力。

美國近期與韓國簽署了貿易協議，並說服日本開始雙邊經濟談判，也與加拿大、墨西哥達成新北美自由貿易協定 (USMCA) ，這項協定中還包括將中國產品排除在該地區之外的條款。

面對美中日漸加劇的關稅戰壓力，川普的執行力似乎比他發表的言論更為重要。

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加拿大外交部長 Chrystia Freeland 。(圖：AFP)

達成新版 NAFTA 前夕，川普直言對討厭加拿大的談判風格，並對加拿大外交部長 Chrystia Freeland 發起新一輪批評和威脅，未料不到一天，兩國週一 (1 日) 便達成新版協定，落實的速度令許多分析師和投資者感到驚訝。

凱投宏觀 (Capital Economics) 分析師 Andrew Hunter 表示，新版 NAFTA 是川普強硬的保護主義讓步的例子之一，川普願透過適度讓步來贏取勝利，這將不會被歐盟、日本或是中國忽視。

新版 NAFTA 對中國施加新壓力

週二 (2 日) 新聞發布會上，川普再次表示，與中國的談判為時過早，中國急切想要談判，但都還沒準好。因為他們打劫我們很多年了，這件事不會那麼快發生。如果從政治考量來加速談判，對我們的勞工與國家不會有好的結果。

道明銀行 (TD Economics) 經濟學家 Derek Burleton 稱，毫無疑問，新版 NAFTA 細節中可能隱藏一些驚喜。

新版 NAFTA 中新增一項條款，禁止美加墨三國任一成員與「非市場經濟」進行貿易談判，需要提前三個月通知，否則將終止該協定。市場預料將阻礙中國與加拿大的自由貿易協定。

新協定內容中的原產地原則決定了「該區域對製造汽車總價所占比例」，這被川普吹捧為一項工具，能阻止中國投入並鼓勵美國與北美間的生產投資工具。

Horizon Investments 首席全球策略師 Greg Valliere 稱，川普將與美加的突破性談判描繪成一場偉大的勝利，這將帶給中國新的壓力，因為中國製造業受到中美貿易戰產生明顯的衰退。

受到中國經濟成長面臨放緩壓力，引發北京政府焦慮，甚至近期全面性的封鎖負面的經濟消息。

中國需要強硬立場

美國前國務卿凱瑞 (John Kerry) 表示，中國毫無疑問需要採取強硬的立場，中國在技術、市場進入和貨幣政策等做法一直在破壞美國所有的業務和經濟關係。

Kerry 警示，中國的經濟規模遠比加拿大和墨西哥還要更大，中國遭受貿易痛擊後，預料不會再溫和回應。

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