巴菲特週六發布2019致股東公開信 「五大看點」搶先看

股神巴菲特的公司波克夏海瑟威在第四季的普通股淨購買額不到 22 億美元，意味著公司現金儲備在過去五季中一直保持在 1000 億美元以上的高位。在巴菲特即將於週六 (23 日) 發布的致股東年度公開信之前，投資者更加著眼於巴菲特對前景的計畫。

市場預估，即將在週六公開的 2019 年股東信估計將有以下 5 大重點：

一. 現金囤積

在 2016 年柏克夏以 320 億美元收購航太製造商 Precision Castparts 後，就沒有出現過大規模收購案。伯克夏的執行長近期致力於尋找規模龐大且價格合理的投資交易，來解決滿手現金的問題。但即便在第三季花費超過四年來的淨購買股票時，現金仍有約 1,040 億美元。去年第三季的回購政策僅削減了 9.28 億美元的資金，而去年第四季完成的醫療責任保險公司收購案交易僅 25 億美元，企業購併市場競爭激烈。

「現金的流入速度超過了他的部署速度。」資本管理公司 Sims Capital Management 總裁 David Sims 說道。他負責監管 5000 萬美元的資產，其中包括伯克夏的 B 級股票。

柏克夏現金囤積 (圖: 彭博社)

二. 新會計準則

巴菲特曾向股東發出警告，指出新會計準則帶來的波動。新準則中未實現的收益和損失都將納入損益表當中。根據估計，這可能導致柏克夏第四季淨虧損 224 億美元，相較去年同期的利潤為 326 億美元。

三. 繼承人

巴菲特將在今年 8 月份滿 88 歲，他的長期商業夥伴芒格 (Charles Thomas Munger) 也已經 95 歲。巴菲特將選誰為繼承人引發關注。該公司去年將 67 歲的 Ajit Jain 和 56 歲的 Greg Abel 晉升為副董，除此之外，巴菲特沒有提供更多關於繼任的線索。他在去年的公開信上僅簡短地談到了這一變化，表示他和股東很幸運地擁有這兩位高管。

四. 政治經濟議題

隨著 2020 年總統大選即將到來，美國政治分歧話題越演越烈，不過巴菲特選擇輕輕帶過相關的議題。他在 2016 年總統大選中為希拉里柯林頓站台，之後便避免更深入評論川普總統的政策。

因此公開信可能將更多地涉及美國經濟而非政治。巴菲特支持美國的投資環境，稱該國的「經濟土壤依然肥沃。」但在經歷了一年的市場波動和可能出現的經濟衰退後，尚不能確定巴菲特是否仍保持樂觀態度。

五. 獨立醫療公司

芒格曾表示，醫療保健是伯克夏議程上最艱鉅的任務之一。該公司去年在一份聯合聲明中宣布，將與摩根大通和亞馬遜合作，成立一家獨立醫療公司做為福利，為三家公司員工提供更好的醫療建。

6 月份，外科醫生 Atul Gawande 被任命為該公司執行長。此外，三方均沒有洩露太多關於合資企業如何運作的細節，因此巴菲特在今年的公開信中的任何評論都將可能影響投資者對該舉措的看法。市場認為，三方的聯手可能為醫療產業帶來顛覆和新機會。