〈美股13F報告〉巴菲特加碼金融股 減持蘋果 清空甲骨文

根據巴菲特 (Warren Buffett) 旗下波克夏 (Berkshire Hathaway) 提交美國證券交易委員會 (SEC) 的 F13 報告顯示，去年第 4 季由於美股大跌，截至 12 月 31 日，波克夏的股票投資組合縮水 380 億美元，至 1831 億美元。

巴菲特多次表明，當股市大跌時，最適合撿便宜的優質股。不過在團隊持有大量可用之金之下，第 4 季巴菲特並未用力買股，以目前股價來看，波克夏約加購了 56 億美元的股票，並不是特別活躍。

在這季的報告中，最惹人注目的，是波克夏減持了公司最大持股蘋果 (Apple)(AAPL-US) 289 萬股，所持部位由 2.525 億股降至 2.496 億股，比例上約占 1%。蘋果股價在第 4 季約下跌 30%，也使波克夏持有蘋果股份的總值，由第 3 季末的約 570 億美元降至 394 億美元。蘋果在波克夏投資組合的占比，由原先的 25.8% 降至 21.5%。

根據波克夏稍後的說法，巴菲特並未出售他所管理的蘋果部位，主要是公司另外的經理人賣出了蘋果股票。

同時，波克夏清空了甲骨文 (Oracle) 21 億美元的持股，這是他們去年第 3 季才剛買進的股票，以波克夏的投資風格來說，這種大轉彎相當罕見。

波克夏賣出之股票：

公司 第四季度出售股票 近期股價 是否全部賣出 Apple (NASDAQ: AAPL) 2,889,450 $170.80 No Wells Fargo(NYSE: WFC) 15,592,798 $48.79 No Southwest Airlines(NYSE: LUV) 1,200,000 $58.00 No Charter Communications(NASDAQ: CHTR) 307,486 $341.60 No United Continental(NASDAQ: UAL) 4,045,900 $88.15 No Phillips 66 (NYSE: PSX) 3,537,182 $95.65 No Oracle (NYSE:ORCL) 41,404,791 $51.48 Yes

波克夏持股另一個重要變化，是增持了更多的金融股。所持摩根大通 (JPMorgan Chase) 的股份增加 40%，至 5010 萬股，價值 49 億美元。而其美國銀行 (Bank of America) 的持股，也增至約整個銀行的 8.75%。

除摩根大通外，波克夏對現有股票的最大增加是通用汽車 (General Motors)，這家公司最新一季財報好於預期，波克夏對這家汽車製造商增加了 37% 的持股。

波克夏也持續進軍科技股，將軟體公司 Red Hat 添加到其投資組合中，其股權價值約為 7.5 億美元。能源公司 Suncor 是另一個新增的股票，波克夏也買入約 7.5 億美元的股份。

波克夏買入之股票：