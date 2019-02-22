歐美均針對中國汽車鋼圈反傾銷調查 中國商務部抗議

根據外媒報導，近期歐盟已經開始針對中國進口的鋼製汽車輪圈展開調查，以確定中國廠商是否以超低價格向歐洲市場銷售鋼圈產品。若調查屬實，歐盟將可能在接下來的 9 個月內向中國進口的輪圈產品徵收臨時性關稅，在 15 個月內徵收為期 5 年的反傾銷關稅。

歐洲輪圈製造商協會 (EUWA) 表示，歐洲鋼圈市場價值大約 15 億歐元 (約人民幣 114.8 億元)，而鋁製輪圈市場每年的價值為 45 億歐元 (約人民幣 344.6 億元)。EUWA 還認定，從中國進口的輪圈產品比重逐年提升，已損害到歐洲本地製造商的利益。

對此，中國商務部新聞發言人高峰昨 (21) 日表示，針對此案內容缺乏準確性和充分性，不符合 WTO 規定的立案標準，歐盟委員會的立案決定也缺乏事實及法律依據。中國對此做法及後續相關調查表示嚴重關切。

同時，高峰指出目前歐盟相關產業銷售穩定、就業成長、庫存下降、投資擴張，整體生產經營情況佳，且中國不是歐盟鋼製輪圈最主要的進口來源。

一波未平一波又起

去年底美國商務部針對中國鋼圈啟動反傾銷與反補貼的調查，而在美中談判進入重要敏感時刻，今 (22) 日公布反補貼調查初步裁定結果。美國商務部認定，中國製 12～16.5 吋的鋼製輪圈，接受中國政府補貼，已對美國企業造成損害。美國商務部預估將針對中國生產的 12～16.5 吋鋼圈課徵反補貼稅，稅率介於 58.3%～293.27% 之間。