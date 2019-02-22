習近平主持中央政治局會議 盼保持經濟運行在合理區間

中共中央總書記習近平今 (22) 日主持中央政治局會議，審議多項工作報告；會議指出，今年將統籌推進穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險等工作，保持經濟運行在合理區間。

根據《新華社》報導，會議認為，過去一年，國際情勢復雜嚴峻，但中國政府仍完成了經濟社會發展的主要目標，今年將堅持穩中求進工作總基調，堅持新發展理念，以供給側結構性改革為主線，深化市場化改革、擴大高水平開放，加快建設現代化經濟體系。

會議強調，今年將統籌推進穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險等工作，保持經濟運行在合理區間，並進一步穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期，提振市場信心。

會議稱，政府會繼續強化人民的獲得感、幸福感、安全感，保持經濟持續健康發展和社會大局穩定，為全面建成小康社會，打下決定性基礎。

會議指出，今年要統籌實施好宏觀政策、結構性政策、社會政策，落實好積極的財政政策、穩健的貨幣政策，以及就業優先政策。

會議亦稱，要努力優化經商環境，促進強大國內市場，推進脫貧攻堅和鄉村振興，促進區域協調發展，加強污染防治和生態文明建設，深化重點領域改革，推動全方位對外開放，保障並改善民生。

會議強調，開展脫貧攻堅極為必要，應加強貧困地區基層黨建和幹部隊伍建設，優化脫貧攻堅政策，完善工作機制，確保如期完成脫貧攻堅任務。