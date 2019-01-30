歐盟反傾銷稅＋需求增溫 巨大、美利達電動自行車銷售成長上看五成

根據市場研究公司 Persistence 統計，2017-2025 年間，全球電動自行車市場的複合年增長率將達 6.3%，達到 85 億美元。看好電動自行車熱潮在 2019 年將持續加溫，外資估計，今年巨大 (9921)、美利達(9914) 今年在電動自行車銷售將分別有超過三成及五成以上的成長，營收占比也將成長至 27% 及 32%。根據外資報告顯示，2018 年包含瑞典、荷蘭及德國去年在電動自行車銷售皆有超過兩成以上的成長，其中，在政府補貼帶動下，瑞典去年電動自行車銷售額年增率更超過五成。而電動自行車的使用目的也由休閒娛樂擴大至通勤、移動等交通功能，預計 2019 年電動自行車市場將持續成長。



此外，歐盟自今年 1 月 18 日開始對自中國進口的電動自行車課徵 25-80% 的反傾銷稅，美國也在去年 8 月對中國進口的電動自行車課徵 25% 關稅，然對於巨大、美利達而言則是一項利多。其中，美利達電動自行車皆在台灣生產，巨大也啟動匈牙利的擴廠計畫，將可降低該關稅影響。