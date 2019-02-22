中國1月份70大、中城市漲幅 廣州再居首位

週五 (22 日) 中國統計局公布 1 月份 70 個大中城市商品住宅銷售價格變動數據，在新建商品住宅銷售價格變動方面，4 大一線城市呈現月增 0.4%，前期為月增 1.3%。其中，北京、上海和廣州分別上漲 0.6%、0.1% 和 0.9%，深圳則下降 0.1%。31 個二線城市月增 0.7%，漲幅與上個月相同；35 個三線城市月增 0.6%，前期為成長 0.7%。

中古屋市場方面，4 大一線城市住宅銷售價格月減 0.1%，連續第 4 個月下滑，其中，北京、廣州和深圳分別下降 0.1%、0.3% 和 0.3%，上海持平。31 個二線城市的銷售價格則由漲轉跌，月減 0.1%。35 個三線城市則是月增 0.2%，前期上漲 0.3%。

以月度變化來看，一二線城市新建商品住宅銷售價格略為上漲，中古住宅銷售價格則是出現下滑；三線城市在新屋及中古屋方面漲幅均有所回落。

中國統計局沒有公布年度變化，但路透社測算，1 月 70 個大中城市新建商品住宅價格指數年增 10%，已連漲 40 個月，漲幅創下 2017 年 7 月以來最高。

資料來源: 鉅亨網彙整。

而 4 大一線城市中，北京與上海 1 月新建商品住宅銷售價格指數年增率分別為 2.8% 和 0.9%，廣州和深圳則是年增 9.7%，及年減 0.1%。