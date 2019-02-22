元大金旗下元大證取得「台幣即期外匯交易」業務資格 盼半年開辦

央行開放券商辦理台幣即期外匯業務，元大金 (2885) 旗下元大證於今年 1 月底獲得核准取得業務資格，成為外匯證券商，得以辦理與證券業務相關之即期外匯交易業務，元大證表示，經營受託買賣外國有價證券(複委託)、外幣財富管理業務，無需洽外部銀行為客戶進行代結匯，提供客戶一站式的服務，並可接軌本身之國際業務發展。以往法規規定，投資人透過複委託，投資海外有價證券，不得為有價證券為融資融券，因此投資人買賣外國有價證券，必需支付全數金額，需由證券商代為換匯，或投資人自行換成外幣與證券商交割；如今，「台幣即期外匯交易」業務開放，投資人可直接與證券商從事外幣有價證券買賣，同時與證券商辦理結匯業務，增加國內投資人海外投資效率，節省投資人作業成本。



央行開放券商辦理台幣即期外匯業務，業務人才、資訊系統軟硬體與會計帳務建制標準，皆比照銀行且符合監理需求，許多證券商雖有申請意願，系統建置與相關人才培育耗時，目前仍處規劃階段，央銀輔導協助下，元大證得以順利取得外匯證券商之業務資格，之後將在主管機關規定期限六個月內儘速開辦此業務。



元大證指出，複委託、財富管理投資人有相當的結匯需求，開辦台幣即期外匯業務後，投資人可以與證券商交割，毋須先至銀行換匯，增加投資便利性，再配合元大證本身於外幣有價證券承銷、自營交易業務量，可提供完整外幣商品，可降低客戶之外匯交易作業資金成本，未來規劃於開辦即期外匯業務後，申請進入銀行外匯間市場，進一步優化報價競爭力。