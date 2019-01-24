三大法人同步買超 外資捧場買超21.26億元 大買元大金逾萬張

台股今 (24) 日集中市場尾盤權值股強勢拉抬，大盤收復 5 日線，約場以 9877.12 點作收，較昨日上漲 30.72 點或 0.31%，全場成交值為 831.12 億元，今日外資對台股最捧場，買超金額達 21.26 億元，本土法人則出現縮手。

今日自營商買超 2.1 億元，投信買超 5016 萬元，外資及陸資買超 21.26 億元，三大法人合計買超 23.86 億元。期貨市場方面，今天外資期貨淨多單口數增加 3441 口，未平倉口數為 5 萬 1696 口。

今天外資在集中市場買超較多的個股為元大金 (2885-TW)、南亞科、友達、中信金、聯電、台達電、中鋼、群創、嘉聯益、緯創；其中，外資買超第 1 名的元大金，買超張數達 1 萬 1648 張；今天外資在集中市場賣超較多的個股國泰金、中壽、中石化、欣興、技嘉、新光金、富邦金、亞泥、台化、玉山金。

今天投信在集中市場買超較多的個股為寶齡富錦、漢翔、易華電、群電、新唐、聯詠、欣興、永冠 - KY、義隆電、豐達科；今天投信在集中市場賣超較多的個股為華航、台肥、中華電、第一金、啟碁、貿聯 - KY、上海商銀、和大、百和、南亞。

今天自營商在集中市場買超較多的個股為大成鋼、南亞科、南茂、世紀鋼、景碩、台塑、台表科、緯創、新光鋼及光寶科；今天自營商在集中市場賣超較多的個股為宏達電、聯電、中鴻、創意、金像電、友達、聯詠、微星、技嘉、兆豐金。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，台股大盤將在季線上震盪，證券分析師黃漢成則認為，本周台股將有較大賣壓，不過已出現春節封關前的押寶買盤在盤中活躍。