元大金旗下元大證AI下單投資先生APP 上線三個月下載數突破16萬

元大金 (2885) 旗下元大證日前推出的全新 AI 選股下單 APP「投資先生」，短短三個月下載量已突破 16 萬大關，為提供給投資人更便利的投資工具，「投資先生」近日再升級，增設進階篩選、客製化自訂選股條件兩大全新功能。元大證表示，升級後的「投資先生」所有選股頁面不僅可以透過進階篩選工具，投資人依據本身重視的指標，縮小選股範圍，篩選出符合需求的股票，甚至可以透過自訂選股條件工具，直接擬定選股策略，用多元的指標交叉篩選出市場中符合策略的股票，並且可進一步地將這些選股條件儲存成自己的一套投資策略，未來點進策略頁籤，就可以直接看到市場上目前符合這些選股條件的所有股票。



另一方面，投資先生也增加了眾多超便利之工具，如：K 線操作輔助工具、權證篩選、個股指標資訊、籌碼分佈、集保庫存、轉投資、股本形成等，讓投資人資訊掌握更全面。