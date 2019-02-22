【野村投信】財報加持，美高收後市俏

全球信心逐漸改善，不論是股市或債市，近期資金皆呈現淨流入，而市場風險偏好也逐漸回溫，美銀美林多空指標自 1 月低點 1.8 回升至 4.4，野村投信表示，美國高收益債市 1 月份上漲 4.59%，收復 2018 年第四季的跌幅，其中能源債表現突出，而隨著財報陸續公布，可觀察出能源企業在 2018 年第四季收益表現亮眼，有利於美國高收益債後市發展。

野村基金 (愛爾蘭系列) 美國高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 經理人高聖時 (Steve Kotsen) 表示，2018 年第四季財報陸續公布，截至 2 月 11 日止，美國標普 500 企業中已有 333 家公布第四季財報，其中 71.5% 營收優於預期，且高於歷史均值的 64%，根據摩根大通統計，美國標普 500 企業中，將近一半已經公布第四季財報的能源企業，其每股盈餘年增率平均高達 85%，由於能源企業為發行高收益債的主要企業，在財報加持之下，美國高收益債未來表現可期。

高聖時進一步分析，美國 2 月份就業報告印證美國就業市場穩健成長，多數重量級企業的第四季財報數字也證實經濟呈現穩定增長的趨勢。此外，川普政府與中國之間的貿易談判可望朝著先達成小型協議或休戰方式進行，出現新一輪增稅的可能性下降，在前景樂觀的情況下，投資人不妨搭上熱潮，加緊布局美國高收益債。

全權委託投資並非絕無風險，本公司以往之經理績效不保證委託投資資產之最低收益，本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責委託投資資產之盈虧，亦不保證最低之收益，客戶簽約前 應詳閱全權委託投資說明書。上述本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書，本公司及銷售機構均備有基金公開說明書，投資人亦可至公開資訊觀測站中查詢。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故高收益債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金由本金支付配息之相關資料，投資人可至本公司網站 (www.nomurafunds.com.tw) 查詢。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金涉及投資新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定，投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券，投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。部份基金或所投資之債券子基金，可能投資美國 Rule 144A 債券，該等債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資人須留意相關風險。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。【野村投信獨立經營管理】

本資料係整理分析各方面資訊之結果，純屬參考性質，本公司不作任何保證或承諾，請勿將本內容視為對個別投資人做基金買賣或其他任何投資之建議或要約。本公司已力求其中資訊之正確與完整，惟不保證本報告絕對正確無誤。未經授權不得複製、修改或散發引用。