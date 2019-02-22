買新興市場股票 搭配跟隨油價上漲的俄羅斯基金 投資有看頭

俄羅斯股市今年以來累積上漲近 14%，表現居全球主要國家股市前段班。經歷如此兇猛的漲勢後，不少投資人擔心股市漲勢是否到盡頭，「鉅亨買基金」認為從價值面、股利率與油價的三個角度，俄羅斯股票可以搭配新興市場股票一起配置，中長期仍具機會。

若比較新興市場股市指數主要組成國，可發現俄羅斯股市今年以來漲幅只低於巴西的 14.22%，短期過於強勁的表現，似乎暗示俄股未來潛在漲幅將低於其他國家? 但「鉅亨買基金」認為，此論述邏輯只存在於價格已經過高的股市，例如馬來西亞、印尼與印度等國家，本益比都超過 20 倍以上，同時目前本益比也都比過去 10 年平均值高出近 1 個標準差。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁表示，俄羅斯股市目前本益比只有 7 倍，遠低於其他新興市場國家；而與自身歷史水準相比，目前本益比仍較過去 10 年平均低了 0.1 個標準差，雖不如墨西哥與南非般便宜，但也屬於相對較便宜的國家。

除了目前股價仍便宜外，俄羅斯股市有另一優點就是超高股利率。張榮仁分析，新興市場國家股利率比較中，俄羅斯股市以 5.5% 的超高股利率居冠，且近 5 年股利率成長幅度同樣也是新興市場最高，平均每年股利率成長率為 13.1%。根據傳統股價計算公式，股價是未來股利的折現值之和，股利越高且成長越快，就代表股價潛在上漲空間越大。

「鉅亨買基金」分析，若要評估俄羅斯股市前景的最後一個因素，便是俄羅斯經濟命脈的油價，而油價高低則受到全球需求的影響。去年 10 月後，由於中美貿易摩擦、全球經濟數據惡化、美國延後對伊朗制裁等原因，投資人預期全球原油供需將再次失衡，布蘭特油價從每桶 86 美元一路下跌至每桶 50 美元，俄羅斯股市同樣由近 1,200 點跌至 1,050 點。但是自今年以來，去年下跌的眾多原因開始消失，中美貿易談判露出曙光、全球經濟數據開始轉佳，對於全球需求的樂觀預期再次推升油價，若全球經濟數據能維持目前改善趨勢，油價與俄羅斯股市都將受惠。

張榮仁認為，在美國聯準會態度轉趨鴿派的當下，資金可望繼續回流新興市場股市，建議投資人以整體新興市場股票型基金為主，搭配跟隨油價上漲的俄羅斯基金，避免資產集中在單一國家帶來的風險。