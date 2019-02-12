物價溫和穩定 我國1月CPI年增率0.2%

主計總處今 (12) 日公布 1 月消費者物價指數 (CPI) 較去年同期上漲 0.20%，扣除蔬菜水果漲 0.37%，再剔除能源後的總指數 (即核心 CPI) 則漲 0.53%，主計總處指出，整體物價仍處在溫和穩定的狀態。

其中，7 大類中項目中，以醫藥保健類漲 0.89% 較多，主因掛號費和部分藥品價格調漲所致。

其次為食物類漲 0.85%，主因蛋類、乳類和水果分別上漲 20.75%、3.31% 和 3.02%，惟蔬菜下跌 17.79% 抵銷部分漲幅。

由於部分冬季服飾售價較去年優惠，成衣價格下跌 1.92%，使衣著類跌 1.63%；交通及通訊類跌 1.58%，則是因國際原油價格相較去年同期低，油料費下跌 4.33%，加上捷運車票、行動電話和行動通訊費分別下跌 9.49%、8.63%、6.15% 所致。

按商品性質別觀察，商品類跌 0.40%，其中非耐久性消費品 (含食物和能源等) 跌 0.04%，半耐久性消費品跌 0.71%，耐久性消費品跌 1.19%；另服務類漲 0.76%，其中，外食費上漲 1.67%。

若與其他鄰近國家 (地區) 相比，去年全年我國 CPI 漲 1.35%，新加坡漲 0.4%，日本漲 1.0%，南韓漲 1.5%，中國大陸漲 2.1%，香港漲 2.4%。