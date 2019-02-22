百度去年第四季獲利優於預期 盤後股價勁揚

美國時間周四盤後，百度公布去年第四季財報，雖然去年第四季獲利出現雙位數下跌，不過營收與獲利仍優於華爾街預期，帶動百度盤後股價一度上漲逾 4%。

圖: tradingview。

財報亮點:

2018 年第四季營收人民幣 272 億元（39.6 億美元），年增 22%，優於市場預期的 38.9 億美元，也超出百度之前財測 37.1 億～38.9 億美元的區間。2018 年全年營收人民幣 1023 億元，首次突破人民幣 1000 億元大關，年增 28%。

2018 年第四季淨利達人民幣 21 億元，年減 50%，但優於華爾街預期。2018 年全年淨利為人民幣 276 億元，年增 51%。

2018 年第四季百度的每股 ADR 收益為人民幣 13 元（約合 1.92 美元），年減 17%，市場預期為 1.74 美元。2018 年全年百度的每股 ADR 收益為人民幣 78 元（約合 11.35 美元），年增 51%。

2018 年營利為人民幣 155 億元，年減 1%。營利率為 15%，低於前一年同期的 20%。

受益於愛奇藝會員服務、雲等業務強勁成長，去年第四季「其他」營業收入年增 104%，第三季則是成長 80%。愛奇藝會員數量第四季達到 8740 萬，比去年同期增加 3660 萬。

截至 2018 年 12 月，百度 App 每日活躍用戶上升至 1.61 億，年增 24%；好看視頻的每日活躍用戶從 1 年前的 100 萬增長至 1900 萬。

下一季營運展望

百度表示 2019 年第一季，百度營收將會介於人民幣 235 億元（34.2 億美元）～247 億元之間（36 億美元），年增 12%～18%，華爾街分析師預期為 35.7 億美元，若不計百度國際業務與度小滿分割影響，年增率將介於 18%～24% 之間。

分析師看法

中金公司預計，百度的利潤率壓力延續至 2019 年，尤其是 2019 年第一季，預計第一季核心營收將季減 10%-15%。此外，百度對於春晚的獨家冠名，及相應的紅包活動也會產生約人民幣 10 億元的銷售費用。愛奇藝對內容的投入，也會也會因季節性影響擴大，預計虧損會季增約人民幣 10 億元。