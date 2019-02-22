優化訂閱服務！傳蘋果、高盛將推聯合信用卡 整合錢包app

鉅亨網編譯許家華 2019年2月22號13點10分

外電週四 (21 日) 報導，高盛 (GS-US) 將與蘋果 (AAPL-US) 合作推行聯合信用卡，目前雙方均不願發表評論。

根據報導，知情人士透露，今年春季起該卡將由員工進行測試，搭載蘋果電子錢包 app 的功能，持卡人可設定目標、追蹤花費和管理餘額。

該卡是高盛向消費金融推進的行動，也可見蘋果擴大業務範圍的努力。

蘋果三年來一直試圖透過 Apple Pay 功能大舉進攻金融服務，目前蘋果可獲得透過 Apple Pay 處理的一小部分消費金額，日後這張新卡處理的消費也同樣會有部分金額撥付給蘋果。更廣泛而言，蘋果試圖藉由提高訂閱服務的費用，讓營收來源多元化。

高盛一直戮力透過 Marcus 部門推出消費性金融產品。自 2016 年起，高盛就提供個人貸款和支票與存款帳戶，且透過非流動性、藝術品和遊艇等難以估價之資產來保障信用，強化貸款產品為高淨值個人貸款。

發行信用卡是重要的一步，因為這將需投資在客戶服務和各種採樣，根據報導，聯合發行信用卡的總成本約莫 2 億美元。

蘋果也須投入大量資源以確保 app 妥善整合，畢竟這點是一般商店聯名信用卡與蘋果聯名信用卡最大的差距。