槓上高階iPhone！高盛：三星可折疊手機是蘋果大難題

高盛警告，三星的新折疊式手機將是蘋果 (AAPL-US) 豪華設備市場的一大威脅。

高盛分析師 Rod Hall 週三指出，Galaxy Fold 擁有「只有三星折疊式 OLED 技術才能呈現的吸睛外型」，「萬一這種外型激起消費者興趣，我們可預期三星將推遲蘋果能接觸到此技術的時間，這對蘋果今年來說將是潛在一大問題，但現階段尚無設備可供評斷，我們只能暫持保留態度。」

三星最新發布的設備就是消費者關注已久的折疊式手機，三星稱使用者可以輕易掌握該手機，就像一般傳統手機，但卻能展開來變成平板電腦大小以觀看視頻，然而進逼 2000 美元的售價確實不菲。

高盛報告公布後，蘋果週四收低 0.1%。

Hall 指出，「回溯傳統手機年代，這就像當年超熱門的摩托羅拉 RAZR，現在我們認為螢幕可折疊是一種吸睛的外型。我們認為這對蘋果構成挑戰，蘋果目前沒有獲得這種關鍵彈性 OLED 技術的管道，我們相信三星領先其他顯示器競爭同業至少 2 年。」

(摩托羅拉 RAZR 為螢幕和鍵盤上下分開可折疊的功能手機)

過去 12 個月，蘋果股價變動不大，今年迄今雖有 9% 漲幅，但落後整體市場。

三星 11 月首次公布了 Galaxy Fold 雛形，且當時允諾「很快」就會將此款手機推向市場。Galaxy Fold 採用 Google Android 版本，且可自動調整平板或者手機兩種模式。

三星今年股價漲幅超過 20%，已大幅彌補 2018 年 20% 以上跌幅。