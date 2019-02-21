搶先全台 華邦電獲全球車用電子最高安全標準證書

記憶體大廠華邦電 (2344-TW) 今 (21) 日宣布獲得 SGS 頒發全球車用電子最高安全標準 ISO 26262 證書，成為台灣第一家榮獲 ISO 26262 道路車輛功能安全流程證書的車用記憶體製造商。

2011 年發行的功能安全標準 ISO 26262 是檢核汽車電子供應商是否達到安全標準等級 ASIL 要求的認證指標。華邦電近年來為升級車用電子產品的可靠度與安全性，自 2018 年起導入 SGS 台灣在地化專家團隊的顧問輔導與認證服務，並在今日達到全球最高功能安全標準 ISO 26262 的要求而獲頒證書。

華邦電表示，未來將持續設計開發各式車用電子應用產品，提供符合車用電子高品質及功能安全的記憶體解決方案。

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司總裁邱志宏表示，ISO 26262 標準規範內容包括：公司功能安全管理、概念設計、系統面、軟硬體面設計與驗證測試、製造、運行、維護及除役的整個生命週期，每一部份皆須符合產品功能安全要求的條件，以達到高階車用電子市場的需求。

他進一步指出，ISO 26262 流程證書的取得奠定華邦電在產品功能安全開發的實力，不僅具備取得國內外訂單的競爭優勢，之後更可針對個別產品取得 ASIL 產品證書，拓展車用電子市場，提供滿足國際車廠供應鏈需求的車電產品。