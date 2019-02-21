台船拚今年轉盈 明年風電布局發威

台船 (2208-TW) 董事長鄭文隆今 (21) 指出，由於海運市場低迷，造船本業也受到衝擊，但轉型在今年已逐漸見到成效，隨著強化國艦國造業務，力拚全年轉虧為盈，而在離岸風電市場布局則預計明年開始發酵，屆時風電營收占比可達 10-20%，整體營運正逐漸從谷底翻揚。

鄭文隆表示，台船的營運正持續好轉中，截至 1 月，累計在手商船訂單金額約 231 億元，而國艦造修業務約 195 億元，合計共 426 億元，今年預計交船 12 艘，其中上半年為 4 艘、下半年 8 艘，而商船營收貢獻約可達 4 分之 3，國艦造修營收貢獻則約 4 分之 1。

長期來看，鄭文隆目標至 2025 年的造船、造艦和海工業務均為 3 分之 1，分散商船因海運景氣起伏不定的風險。

其中，對於投資人高度關注的離岸風電業務，台船與比利時商 DEME 集團旗下的 GeoSea 公司合資的 CDWE(台船環海) 預計 3 月底成立，而台船自建 140 米大型駁船預計 5 月 1 日開始營運，鄭文隆預估，整體離岸風電布局將於明年開始有較明顯效益顯現。

台船自結去年稅前虧損 30.39 億元，估計稅後虧損約 28 億元，較 2017 年虧損 58.80 億元，已明顯好轉。