〈財報〉村田製作所：車用電子夯 估淨利年增44%達2100億日圓

日本電子零件大廠村田製作所 (6981-JP) 在 1 月 31 日發表 2019 財年 (截至 3 月底) 第 3 季財報。雖然智慧型手機零組件銷量衰退，但車用電子銷售成長，仍有助提升獲利，2019 財年的全年淨利預測，估將年增 44%，至 2100 億日圓。

財報關鍵數據

2019 財年 (截至 3 月底) 第 3 季 (2018 年 10 – 12 月)

銷售額年增 3.4%，為 4276 億日圓。

營收年增 89.8%，為 856 億日圓。

稅前淨利年增 87.2%，為 797 億日圓。

淨利年增 104.3%，為 601 億日圓。

第 3 季的銷售額，雖然高級款智慧型手機零組件銷量減少，但是積層陶瓷電容 (MLCC) 銷售大增，還有個人電腦及基地台的需求，讓銷售額年增 3.4%。

第 3 季的營收方面，因為新產品的銷量增加，生產率改善及折舊減少，讓營收年增 89.9%，大幅增加。營業利益率為 20.0%。

在 2019 財年全年的預估營收上，在第 3 季時已完成 82% 的進度。

產品類別銷售額

2019 財年 (截至 3 月底) 第 3 季 (2018 年 10 – 12 月)

電容器銷售額年增 24.8% 為 1583 億日圓。

壓電產品銷售額年減 17.5% 為 321 億日圓。

其他元件銷售額年減 5.9% 為 992 億日圓。

通訊模組銷售額年減 1.5% 為 1269 億日圓。

電源其它模組銷售額年減 18.8% 為 102 億日圓。

電腦及相關設備，車用電子方面有所成長。影音機器，通訊設備方面則是出現減少。

財測

2019 財年

銷售額從去年 4 月預估的 1 兆 5750 億日圓，上修到 1 兆 6200 億日圓，增加 2.86% 或 450 億日圓。

營收從去年 4 月預估的 2400 億日圓，上修到 2750 億日圓，增加 14.58% 或 350 億日圓。

淨利從去年 4 月預估的 1800 億日圓，上修到 2100 億日圓，增加 16.67% 或 300 億日圓。

2019 財年 (截至 3 月底) 全年的淨利，預估年增 44% 為 2100 億日圓。

在電子零件大廠，日本電產等業者陸續對業績預測作出下修之際，村田製作所可以維持這樣的財測，該公司董事竹村善人表示，「保守看待高級智慧型手機的銷售狀況，在預測上也更加謹慎的緣故，累積了一些剩餘訂單」。而在車用電子方面投入公司的經營資源，也出現了成果。

關於中美貿易戰，竹村董事表示「短期內有所影響，但從長期來看，對零件的需求沒有太大影響」。今後除了車用電子與 IoT 市場，也看好在 5G 市場的發展。

村田製作所 (6981-JP) 今 (1) 日在東京股市表現，日本時間 14:18 時上漲 8.79% 股價 16775 日圓。