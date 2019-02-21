致茂去年每股賺6.22元 估今年獲利不亞於前兩年

量測設備商致茂電子 (2360) 去年繳出每股盈餘 6.22 元成績單，展望今年，第一季疲弱，但整體出貨量將於第二季起回升，預期全年獲利不低於前兩年。致茂今 (21) 日召開法人說明會，公佈 2018 年第四季財務報告，單季總合併營收為 39 億元，與上季持平，較 2017 年同期減少 25%。2018 年第四季母公司營收達 16.9 億元，較上季下滑 13%，同時較 2017 年同期減少 17%。單季稅後淨利 4.8 億元，分別較上季減少 22%，較 2017 年同期下滑 46%。單季每股盈餘 1.16 元。



累計致茂 2019 年合併營業收入為 169 億元，較去年同期成長 14%；未合併營收為 75 億元，較 2017 年同期減少 6%。全年累計稅後淨利為 26 億元，較去年同期持平，基本每股盈餘為 6.22 元。



致茂電子集團合併營收已連續 4 年逐年成長。2018 年集團合併營收仍較 2017 年成長 14%，主要成長動能來自於威光自動化事業體，較 2017 年成長 92%。量測儀器事業體則與 2017 年營收持平。



展望 2019 年，致茂表示，今年第一季因受中美貿易戰及農曆年淡季影響，將會較為疲弱。但整體出貨量將於第二季起提升，預期全年獲利不低於前兩年。而量測儀器事業體為 2019 年主要成長動能，電力電子測試設備營收將持續受惠電動車市場之持續增長及中美貿易戰之供應鏈遷廠之設備需求。半導體 / Photonics 測試解決方案之主要貢獻則來自於 VCSEL 的擴產及 ToF 試產之設備需求。