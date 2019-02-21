南港今年重回高獲利成長時代 舊廠開發案6月動工啟動預售

輪胎大廠南港輪胎 (2101-TW) 今 (21) 日召開法說，南港名譽董事長林學圃表示，今年初毛利率已由去年底的 14%，成長至 18%，毛利率表現可望有撐，今年將回到高獲利成長時代，預估營收年增幅可達雙位數。南港世界明珠舊廠開發案預計 6 月開始動工，並啟動預售，商場部份已與微風集團簽約，開發案預計 2023 年底前完工。

林學圃表示，去年受到美國制裁伊朗，及美國主要合作夥伴 ATT 出現財務問題影響，加上中國輪胎廠倒閉前倒貨，擾亂市場秩序，且新車市場沒有成長，輪胎業表現普遍不佳，使南港去年營收與獲利雙衰退，去年營收年減 7.81%，而稅前盈餘約 3.4 億元，每股稅前盈餘約 0.4 元，為 6 年來最差表現。

不過，在去年產業普遍低迷之際，林學圃指出，中國廠商共倒閉 36 家輪胎廠，共影響年產量超過 4000 萬條，在市場秩序獲重整之下，供需情況將改善，且目前包括美國、德國客戶，都有與南港接洽中，有機會因此受惠。

展望今年，林學圃表示，ATT 財務問題已解決，且透過產品組合調整，今年初毛利率已由去年底的 14%，成長至 18%，毛利率表現優於去年，而 3 月將進入輪胎出貨旺季，毛利率表現可望有撐。

林學圃表示，今年將持續開發如電動車胎等高價值新品，產品組合也將調整，以運動休旅車胎與賽車胎等為主，今年起南港將回到過去高獲利成長時代，預估營收年增幅可達雙位數。

業外收益的南港世界明珠舊廠開發案方面，南港旗下南榮開發執行長洪國雄表示，變更設計案已在年初通過，預計 3 月完成施工發包，6 月開始動工，並啟動預售，預計 2023 年底前完工。

南港舊廠開發案的住宅占比將達 49.1%，辦公大樓 42.5%，商場 6.7%，藝文展演約 1.7%，開發計畫將投入 150 億元，商場已與微風集團簽約，租約為 20 年。南港董事會已通過，將透過出售主導開發案的子公司南榮 40% 股權，使每年都有土地開發相關盈餘，挹注公司獲利表現。