海巡署4000噸級巡防艦採購案 台船百億元營收入袋

海巡署「4000 噸級巡防艦統包採購案」，今 (11) 日上午在台船 (2208-TW) 舉行新春祈福暨鋼板進料典禮，台船董事長鄭文隆表示， 本次 4000 噸級巡防艦 4 艘統包採購案，合約金額 104.37 億元，將帶來可觀營收。

台船說明，此次除執行合約設計和船艦建造外，未來 2 年內須負保固、保養責任。

另外，台船也將導入產品全壽期管理 (PLM,Product Life-cycle Management) 系統，整合現有管理資訊，為國艦國造修造合一做好準備。

台船指出，配合政府國艦國造政策，除在船艦建造技術上精進外，已連續 2 年委託清華大學人文社會學院進行「國艦國造對增加國內就業機會暨提升經濟效益研究」，並與中國驗船中心、船舶中心合作協助，共同研究如何提升國內就業機會和經濟效益，力拚成為我國海巡最強的奧援。

行政院 106 年核定「籌建海巡艦艇發展計畫」，海洋委員會海巡署艦隊分署發包建造的 4000 噸級巡防艦，由台船承攬建造，不僅搭載全新設計船型，船上將配備手術室等緊急醫療救護設備、高壓水砲和無人飛行載具 (UAV) 等。

台船去年合併營收共 130.12 億元，在商船需求減少的事況下，年減幅 20%，不過，隨著國艦國造相關訂單和離岸風電布局逐漸到位，今年營收可望逐季成長。