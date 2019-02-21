宏達電榮登2019全球最具創新力企業 為VR領域樹立標竿

手機製造商宏達電 (HTC)(2498-TW) 今 (21) 日表示，該公司獲美國商業科技雜誌《Fast Company》選為 2019 年全球最具創新力企業，旗下虛擬實境產品 HTC Vive 在 VR 和 AR 領域獲得第 3 名殊榮，對於其在高階 VR 上的發展成果給予最大肯定。

《Fast Company〉編輯提到，Vive 自 2016 年推出便成為 VR 裝置設備中品質和功能的標竿。此次榮登 2019 年全球最具創新力企業名單，說明該公司不僅展現頂尖的技術和內容，且橫跨不同軟硬體與平台生態系的深耕努力，持續引領頂級 VR 體驗於設計與技術層面的創新。

HTC 先前在世界最大消費電子展 CES 2019 榮獲 36 項「Best in Show 最佳產品」。在 VR 產品上，其最新的 Vive Pro Eye 頭戴式顯示器內建眼球追蹤功能，不僅展示令人驚豔的高階 VR 體驗，未來更計畫推出頭戴式顯示器 Vive COSMOS，讓用戶能在缺乏外在定位裝置的情況下，享受更方便自在的使用體驗。

在軟體應用方面，Vive 的全新 UI 介面 Vive Reality System 能以嶄新的方式呈現內容，為用戶打造出更加順暢與生活化的 VR 體驗形式。另外，用戶從 HTC 全球應用商店和訂閱內容服務平台 VIVEPORT 平台最新推出的 Vive Infinity 中，也能享受到無限量的內容訂閱服務。

《Fast Company》編輯群長年對全球數千家企業展開調查，找出年度最值得關注的創新項目，並且追蹤這些創新項目對企業、產業和文化所造成的影響。