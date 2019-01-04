台船養小金雞 旗下台蝕將跨足離岸風電防蝕市場

台船 (2208-TW) 近年積極進軍離岸風電版圖，除了自身的海工計畫，旗下子公司成長潛力也受期待，台船董事長鄭文隆今 (4) 日指出，旗下台灣防蝕公司已在去年 9 月正式轉盈，現階段除雲林麥寮的基本工程配合，業務將延伸到離岸風電的相關防蝕技術，力拚成為台灣防蝕產業中首屈一指的 PCM(professional construction management) 公司。

台船說明，PCM 公司是土木工程界普遍流行的一種公司經營型態，公司以最少的人力資源，結合周邊團隊來執行工程，經營風險較低，與比利時 GeoSea 公司成立的 CDWE 公司也將以這種型態經營。

鄭文隆強調，已將台蝕定調為台灣防蝕產業裡，首屈一指的 PCM 公司，未來業務將延伸到離岸風電的相關防蝕技術，同時，會結合台船學院培養出防蝕專業人才，來強化內部人員的專業技術能力，並極建立承攬商的資料庫，引領台蝕走進下一個階段。

台蝕曾因工程品質不佳被業主勒令停權無案可做，但隨後透過內部一系列的改革轉型，拚出一年轉盈的成績，台船指出，台蝕總經理將由現任台船生產部門副總經理張傑德接任，將「用最少人，做更多事，積極開拓市場」列為營運目標。