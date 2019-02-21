去年Q4製造業產值連9季正成長 汽車與零件業逆勢走弱

經濟部今 (21) 日公布去年第 4 季製造業產值統計，受全球景氣降溫影響，我國製造業產值為 3 兆 6060 億元，雖然已經連續 9 季出現正成長，但增幅已逐漸減緩；去年全年製造業產值則為 14 兆 391 億元，年增 6.49%，至於汽車及其零件業，在國產轎車受車市買氣走緩影響，第 4 季產值年減 10.82%，創 2009 年第 3 季來最大減幅。

經濟部統計，去年第 4 季製造業產值為 3 兆 6040 億元，季減 0.7%，但年增 4.84%。其中，電子零組件業產值 9948 億元，年增 1.4%，連續 10 季正成長；其全年產值則為 3 兆 7917 億元，創下歷年最高，年增 2.59%。

經濟部分析，由於新興科技應用拓展及半導體先進製程需求續增，帶動晶圓代工生產攀升，推動積體電路產值到 4203 億元，創歷年單季新高，年增 9.42%。然而，受全球面板廠產能持續開出影響，中小尺寸面板需求減少及大尺寸面板價格續跌，導致液晶面板及其組件業產值下滑，年減 4.94%。

化學原料產值年增 2.73%。全年產值則為 2 兆 25 億元，年增 12.2%；基本金屬業產值年增 8.88%，全年產值 1 兆 5081 億元，年增 11.96%。

經濟部分析，兩者因上年同期部分廠商安排檢修，比較基期偏低，加上國際原物料價格較上年同期高，致產值分別年增 2.73% 及 8.88%。

至於科技產業中，電腦電子產品及光學製品業因伺服器廠商提高國內生產比重，加上網通設備、工業電腦等電腦設備零件需求增加，產值年增 9.12%。

機械設備雖因產業設備自動化、智慧化需求續增，產值年增 3.34%，但受到美中貿易紛爭干擾，海外投資需求轉趨保守，年增幅度為 2017 年第 2 季以來最低。

汽車及其零件業在國產轎車受車市買氣走緩、與進口車搶市的雙重影響下減產，加上外銷市場需求不振，連帶影響汽車零組件產值同步下滑，第 4 季產值年減 10.82%，創 2009 年第 3 季來最大減幅；全年產值為 3640 億元，年減 5.36%。

展望未來，經濟部指出，全球經濟經濟放緩致需求疲軟、消費性電子產品與相關產業的淡季效應，以及美中貿易爭端的不確定性，種種因素將抑制我國的製造業生產動能，加上農曆春節工作天數減少，預估 2019 年第 1 季製造業產值將較上季減少。