陸股雞豬概念股站上風口 北上資金成重要推手

今年以來的大陸 A 股，即使稱不上「六畜興旺」，至少「豬雞齊舞」的市場態勢已經來臨。

繼生豬概念持續大漲後，養雞板塊也在昨 (20 日) 天開始展翅高飛，益生股份 (002458-CN) 與民和股份 (002234-CN) 昨天均收漲停。而今天開盤後，除益生股份再拉漲停之外，民和股份也持續高開，漲幅在 6% 以上，其餘聖農發展 (002299-CN)、仙壇股份 (002746-CN) 也都是連兩日強升。

與此同時，生豬概念股也未停止腳步，溫氏股份 (300498-CN)、唐人神 (002567-CN)、新五豐 (600975-CN) 等均連日大漲。

有業內分析人士認為，2019 年生豬、白羽雞養殖業是農業諸多子行業中景氣最為確定的兩大子行業。生豬價格上漲、白羽雞行業景氣延續是 2019 年農業行業投資的兩大主題。

這個企業的獲利表現，也是提振股價的重要原因。

益生股份 2 月 19 日晚間公告，2018 年公司實現營業收入人民幣 14.73 億元，歸屬于上市公司股東的淨利潤 3.63 億元，年成長率分別是 124.42%、216.91%，公司計畫向全體股東每 10 股派發現金紅利 2 元 (含稅)，同時以資本公積金每 10 股轉增 7 股。

民和股份、仙壇股份、聖農發展目前尚未披露年報，但均上調了業績預告。

養雞產業鏈市場預期看好，從雞苗價格快速上漲可見一斑。益生股份相關人士表示，雞苗價格一路上漲，表明雞養殖戶對未來市場非常看好，這主要是非洲豬瘟與祖代雞苗造成的，是消費端和生產端共同作用的結果。

相對近期雞產業鏈的發力，生豬板塊從今年初就站在了風口，通達信豬肉指數今年以來累計漲幅 30%，龍頭股新五豐漲幅翻倍。

在本輪豬周期中，非洲豬瘟疫情成為加速行業產能出清的重要因素。2018 年 8 月後，受疫情影響，包括東北地區在內的全國超八成省份跨省調運受限，多地出現養殖戶深虧、補欄積極性急速下降的局面。

搜豬網分析師馮永輝早前表示，據市場調研情況顯示，生豬行業去產能已經確定開啟，這就是豬週期拐點的前兆。

以資金面看，今年以來的 A 股生豬行情，北上資金在其中扮演了重要推手。

數據顯示，截至 2 月 19 日，開年以來北上資金累計淨買入 990 億元，已連續 15 個交易日保持淨流入態勢，淨買入金額遠高於歷史同期水準。其中，北上資金對農林牧漁等板塊持續加碼，已連續 10 周加倉，農林牧漁板塊上周表現同樣亮眼，板塊指數累計上漲 11.44%。