二線光學股爆量走強 揚明光、先進光及佳凌盤中攻頂

股王大立光 (3008) 站上 4000 元大關、玉晶光 (3406) 創波段新高後，二線光學族群接棒轉強，包括揚明光 (3504)、先進光(3362)、佳凌(4976) 盤中漲停，亞光 (3019) 也上漲逾 8%，整體光學股今日成為盤面亮點。揚明光今天股價放量開高走高拉出一根長紅棒，創下 4 個半月來新高。以籌碼來看，揚明光融券達 3,000 張，券資比達 43%。



揚明光 2018 年終結連兩年虧損，全年獲利 1.8 億元，每股盈餘為 1.57 元，創五年來最佳表現。



先進光主力戰場在 NB 鏡頭市場，營收占比達 60%，由於新增美系客戶訂單，加上車載布局出貨台灣富豪（Volvo）及中國沃爾沃（Volvo）車款的環景鏡頭，推升車用營收占比近 10%，車用將是先進光今年營運成長主力。



隨著各大車廠積極導入 ADAS 車載鏡頭，車用鏡頭佔佳凌去年營收比重已達 25% 到 30%，佳凌預估，今年車載鏡頭出貨量可望較去年成長 50%，車載鏡頭佔營收比重可望挑戰逾 30%，不排除上看 40%。



為因應客戶需求，佳凌今年也將持續擴產，目標是將月產能擴增至 300 萬片，以因應自 2020 年起飛的車載鏡頭需求。



亞光受惠於車載鏡頭、小米掃地機器人及瞄準器等產品出貨穩定成長，2018 年合併營收約 191 億，稅後淨利 10.8 億元，為 2008 年以後新高，每股盈餘為 3.8 元。雅光今年將積極展現 G+P 優勢，全力推廣高階變焦鏡頭，並以創新的 G+P 潛望式鏡頭設計，實現高倍率又輕薄的高階照相手機產品，目前產品已在送樣認證中，希望下半年能開始出貨，成為今年營運成長重要動能。