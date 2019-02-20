法人買盤持續 大立光股價衝破4000元大關 玉晶光券資比逾60%

股王大立光 (3008) 股價今天衝破 4000 元大關，玉晶光 (3406) 在外資及投信買盤進場下，近日股價大幅走揚，今天盤中創下 4 個月來新高價，融券 3900 多張，券資比逾 60%。玉晶光過去兩天走勢強勁拉出兩根漲停板，券資比從 49.39% 拉升至 64%，融券餘額從 3200 多張增加至 3900 多張，軋空意味濃厚。



以法人進出來看，新春開紅盤以來外資買進玉晶光近 800 張，投信則買超 1500 餘張。外資買進大立光約近 600 張，投信則買超 73 張。



隨著外資及投信買盤明顯回籠，帶動股價盤堅；法人表示，今年手機多鏡頭趨勢確立，光學鏡頭需求強，帶動相關光學鏡頭股近日走勢強勁。



大立光因非蘋智慧型手機客戶比重較高，1 月營收已見回穩，單月合併營收 33.47 億元，為連續 3 個月下滑之後首度回升，月成長 4%，優於預期，年減 5%。玉晶光營運受淡季衝擊，1 月合併營收為 4.25 億元，月減 29.17%，年減 44.96%，為去年 2 月以後新低，法人預期，玉晶光 3 月營收有機會逐步回升。