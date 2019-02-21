〈三星新機發表〉共推5款新品 首款折疊手機Galaxy Fold成焦點

MWC 即將開幕，韓系手機龍頭三星 (Samsung) 也在展前發表 5 款新機，其中首度發表搭載折疊螢幕的 Galaxy Fold 最為搶眼，另外旗艦機 Galaxy S10 方面，除了 3 款新機外，三星也推出支援 5G 版本的 Galaxy S10 5G，全面搶進低中高階市場。

市場高度關注的 Galaxy Fold 為首款軟性折疊螢幕手機，収合時為 4.6 吋的手機，攤開則成為 7.3 吋平板，採指紋辨識，掃描器位於機身側邊，連網功能則區分 4G LTE 與加入支援 5G 連網版本，預計第 2 季上市。

Galaxy Fold 共搭載 6 組攝影鏡頭，包含 4.6 吋螢幕上 1 組，7.6 吋 2 組，機身背面 3 組，處理器採用 Snapdragon 855 處理器、12GB 記憶體，以及 512GB 儲存容量，電池採用 2 片電池模組共 4380mAh 電池電量。

Samsung Galaxy Fold 預計第 2 季上市。(業者提供)

年度旗艦機 Galaxy S10 方面，三星一口氣推出 3 款新品，分別為入門款的 Galaxy S10e、一般款 Galaxy S10，以及高階款 Galaxy S10+，另外也推出支援 5G 連網的 Galaxy S10 5G。

此次 3 款新機全部以開孔形式呈現全尺寸螢幕，並採用屏下指紋辨識，Galaxy S10e 採用 5.8 吋 Flat Dynamic AMOLED 面板，而 Galaxy S10 則採用雙側曲面設計的 6.1 吋 Curved Dynamic AMOLED 面板，至於 Galaxy S10 + 則與 S10 採相同面板設計，但尺寸增加為 6.4 吋。

相機方面，Galaxy S10e 搭載單視訊鏡頭以及雙後鏡頭、S10 搭載單視訊鏡頭，3 後鏡頭，Galaxy S10+ 則擁有雙視訊鏡頭以及 3 後鏡頭。

處理器方面，3 款新機均提供三星 Exynos 9820 或 Qualcomm Snapdragon 855 處理器 2 種版本，實際推行版本則以各地區上市需求而異。

記憶體、以及容量方面，Galaxy S10e 分別推出 6GB、8GB 記憶體，以及儲存容量 128GB、256GB 的版本，Galaxy S10 則採 8GB 記憶體，128GB、512GB 儲存容量版本，Galaxy S10 + 除了有記憶體 8GB、儲存容量 128GB、512GB 的版本外，還有搭載 12GB 記憶體與 1TB 儲存容量的頂規版本。

而 Galaxy S10 3 款新機預計今 (21) 日起開始預購，3 月初將正式上市，而對應 5G 連網的 Galaxy S10 5G 版本，則僅會先在特定開放 5G 網路商業化的市場銷售，因此初期僅在特定國家地區推出。