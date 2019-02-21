中信銀總座提深耕中國三策略 拚五年內獲利貢獻成長至45%

中信金 (2891) 旗下中信銀看好中國市場，截至去年 11 月，三家分行放款規模、稅前盈餘皆居台資銀行之首，總經理陳佳文表示，看好中國內需市場龐大，預計未來五年內讓中國地區獲利貢獻度成長至 45%，不排除前進北京或中西部城市布局，或採取升格子行、併購陸銀。中信銀於 20 日舉行深圳分行開業記者會，計畫連結深圳、廣州、香港三間分行，掌握中國珠三角優質客戶。會前面對媒體提問，有別於同業力拚分行升格子行，中信銀卻以分行打拚中國市場，對於中國地區今年展望為何？



陳佳文表示，若不計算 OBU 的話，三家分行對於中信銀整體獲利貢獻達 38%，未來五年希望能拉高至 45%，因此當前優先壯大上海、廣州、廈門、深圳四家分行營運績效，未來不排除選擇北京或中西部城市，複製成功經驗來建立新分行。



有別於同業爭取升格子行，陳佳文指出，分行資金來源可由中國、香港兩地支援，而子行營運成本較高，存貸比限制較多，並指出目前台資子行營運績效普遍不佳。他強調，並未排除升格子行的規劃，惟現階段將分行營運做到位，盈利維持一定水準，才會將「子行」列為選項。



陳佳文坦言，不排除走向「併購」來擴大中國市場規模，可能瞄準小而美的城市商銀為併購對象，且以有海外資金需求的客戶為優先，但也強調這只是初步構想，對於併購對象尚無口袋名單。