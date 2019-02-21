台灣主要報紙重要財經新聞 2019年2月21日

中油高層人事地震！黨政人士 20 日證實，養鴨博士的中油董事長戴謙因長期與中油工會不合，內部人和有問題，近日確定將遭撤換，遺缺已內定由前經濟部能源局長歐嘉瑞出任，這項人事作業正呈報行政院核定中，最快 2 月底或 3 月初就會布達。

華航歷經機師罷工後，今起所有航班將依表訂班表營運，期間旅客行程延誤所衍生的費用，申請賠償的官網也預計最快今天上線。桃園市空服員職業工會昨則舉行記者會說，華航正約談、關切有在臉書等社群聲援機師罷工的空服員，要求刪文、道歉或寫報告，恐違反工會法。但華航強調，是不同議題、不同工會穿鑿附會，也未執行任何懲處。

美國敦促西方盟邦聯手封殺華為 5G 設備，卻意外造成大西洋兩岸分裂，不僅歐洲主要國家與美國政府不同調，歐洲電信業也反對封殺華為，與美國電信業對立。

經濟日報

貿易談判新要求 美方：人民幣不准貶值

三星五機齊發 台系鏈進補

台商投資重點產業擬 再降稅

工商時報

瑞銀助客戶逃稅 法國判罰 45 億歐元

拚國際化 漢來美食進軍泰國

耕興去年 EPS 達 7.58 元 今年聚焦 5G 市場

聯合報

叫車平台涉中資 將追查

高雄釋地 壽險業興致高

機師罷工後續… 空服員控清算 華航：穿鑿附會

蘋果日報

盟友轉向 美國圍堵破功 英德 5G 不排除華為

MWC 意外成戰場 歐、美電信業 因華為對立

網路投保壽險 年金險佔大宗 成為當紅炸子雞 翻倍成長

中國時報

中油大地震 歐嘉瑞內定接董座

製造業 擬急單鬆綁 7 休 1 可連上 12 天

吳寶田籲產官攜手 致力都更

自由時報

北市議員揭露︰黑箱賣「蛋」 市府扮掮客 幫遠雄抬價

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《國際現場》三星若買格芯 拿下 22％晶圓代工市場