中央一號文件連續16年聚焦同一主題 農業股已先漲一波

19 日晚間，中共中央、國務院發布的《關於堅持農業農村優先發展 做好「三農」工作的若干意見》(簡稱《意見》) 指出，今明兩年是全面建成小康社會的決勝期，「三農」領域有不少必須完成的硬任務，這是中央一號文件連續 16 年聚焦同一主題。

2004 年以來，中國發布的中央一號文件，都是與「三農」政策有關。所謂三農問題，就是指農業、農村、農民這三個問題。每年春天，農業股在政策裡面的刺激下，都會有一波上漲。

數據顯示，春節後農業股已有所反應。上週，申萬農林牧漁板塊大幅反彈，週漲幅高達 3.2%，創近 12 週來最大單週漲幅。

若把時間拉長來看，申萬農林牧漁行業指數 2018 年 10 月 19 日以來，累計反彈幅度達 29.13%，同期上證指數漲幅 7.88%。部分農業股如正邦科技 (002157-CN)、天邦股份 (002124-CN) 區間漲幅超 100%，兩檔股票今天持續開高，漲幅至少都在 1.5% 以上。

以過去中央一號文件發布後的表現來看，在 2004 年至 2018 年期間，申萬農林牧漁板塊在一號文件發布後，一周內、半月內、一個月內上漲機率均高，平均回報為 71.43%、50% 和 64.29%。

在布局上，天風證券認為農業、農村、農田的基礎設施建構成鄉村振興的基礎，隨著鄉村振興的推進，農田節水設施建設以及農村供水、農村污水處理等領域，將迎來投資加速期，行業龍頭大禹節水 (300021-CN) 值得關注。