東芝記憶體9月IPO 日方計畫投資數千億購回優先股

根據日本媒體週四 (21 日) 報導，自東芝 (6502-JP) 獨立出來的大型半導體公司東芝記憶體 (Toshiba Memory Corporation)，計畫將接受來自日本政策投資銀行 (Development Bank of Japan，DBJ) 的 3000 億日圓資金，目前雙方正在進行協商。東芝記憶體計畫於 2019 年 9 月，在東京證券交易所首次公開募股 (IPO)，日方增資的舉動，也是為了在持股上擴大日本勢力，強化在公司經營上的主導權。

而除了日本政策投資銀行 (DBJ) 之外，日本的 INCJ (原本的產業革新機構) 也就出資問題，正與東芝記憶體展開協議。目前 DBJ 及 INCJ，在東芝半導體擁有間接行使議決權的權力。

根據相關人士說法，東芝記憶體最快將於 2019 年 3 月，就接受出資的這項議題做出決定。

由日本政策投資銀行及 INCJ 直接買下 Apple(AAPL-US)、Dell(DELL-US)、Kingston，以及 Seagate(STX-US) 所持有價值約 4000 億日圓的優先股；或是由東芝記憶體出面向這幾家公司買下後，進行抵銷再發行新股，都是目前所考慮的作法。

東芝記憶體於 2018 年 6 月，因經營不善之故，賣給了美國 Bain Capital 等日美韓所共同組成的聯盟。然而東芝仍持有該公司的股份，日方在公司營運上擁有過半的優勢。

東芝 (6502-JP) 今 (21) 日在東京股市表現，日本時間 13:00 時上漲 1.45% 股價 3490 日圓。