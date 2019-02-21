今年台股頂尖基金的致勝秘訣：5G

儘管 5G 還未真正在人們的生活中出現，卻已在資本市場熱到發燙。一位台灣的頂尖基金經理稱，5G 股票是她今年最看好的標的。

根據彭博數據，群益奧斯卡基金今年以來報酬率接近 12%，表現超越 98% 的同類型基金。基金經理朱翡勵稱，她的策略是選擇成長股及有殖利率題材的股票，而成長性最確定的就是還沒發生、即將發生的 5G，以及今年預料還是會有高成長的資料中心供應鏈包括伺服器等。

隨著 iPhone 等智慧手機的需求放緩，蘋果供應鏈相關股票被打入冷宮，投資者如今把目光轉向預計 2020 年才會商轉的 5G 技術上。中港兩地的通信及設備板塊今年以來大漲，股票投機者蜂擁而入，資金集中在 5G 相關股票的情況同樣在台股上演。

在朱翡勵看來，5G 受益股不僅僅是電信設備，5G 延伸出來的次產業很多，包括散熱、天線、基板等，都是今年的熱門題材。「5G 就是萬物聯網，車聯網、物聯網等都是接下來對網路需求非常大的，一旦 5G 配置完成，這些就是水到渠成，」朱翡勵 15 日在台北接受彭博訪問稱，她的基金規模約 2.68 億元台幣。

根據彭博數據，截至去年年底，朱翡勵的前十大持股中包括雙鴻、健策、台灣高鐵、台達電及南電等。其中，散熱模組廠雙鴻、印刷電路板廠南電等，均屬 5G 範疇。今年以來以中小型股為主的櫃買中心加權指數上漲逾一成，表現優於台股加權指數近 6% 的漲幅，投資組合中上櫃股票逾兩成的朱翡勵也因而受惠。

朱翡勵稱，由於全球資金環境依然寬鬆，且中美貿易戰推出大利空的機會降低，她的配置偏積極，目前現金水位僅 5%，她認為，過去幾年產業的擴產情況沒有失控，科技方面也總是有新應用、新需求出來，因此無須對股市悲觀。

她青睞今明兩年獲利會走高的成長股，今年以來已逢低買入部分規格有升級的蘋果供應商；待 6、7 月將配息前，整體市場資金可能慢慢從中小型股，轉為增加大型殖利率股配置，她也可能會加碼大型股。