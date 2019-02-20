又一國！德國：尚未準備好排除華為5G設備

外電報導，德國內政部週二 (19 日) 表示，德國還沒準備好排除華為的 5G 設備，還可能會修法，開放採購潛在不值得信任的廠商設備。

聯邦內政部 (BMI) 發言人 Bjorn Grunewalder 以電子郵件發表聲明，聲稱政府正尋求調整電信網路，以應對「新的潛在威脅。」

「直接排除特定的 5G 設備製造商，目前不合法也沒有這個計畫。對 BMI 來說，焦點是在調整必要的安全要求，以確保這些網路的安全性，即便是來自不值得信賴的廠商。」

Grunewalder 補充說，德國的《電信法 (Telecommunications Act)》會增加一些必要的安全要求，相關的聯邦部會間正在討論具體如何調整，但目前還沒有定案的變動。

繼消息稱英國政府認為「沒必要」排除華為、紐西蘭政府改口「並未」排除華為之後，德國政府甚至願修法為華為開啟大門，這對戮力打擊中國 5G 設備的美國川普政府而言，無疑是一大打擊。據報導，川普希望美國全面禁用中國電信設備。

目前與川普站同隊的還包括澳洲、日本等，均以國安為由，剔除華為 5G 設備供應商之資格。

華為一再否認其設備可為中國政府進行間諜活動的說法，華為創始人兼執行長任正非週二喊話，稱華為有更先進的技術，全球離不開華為，「美國無法粉碎我們。」

超高速的 5G 行動網路預計將顛覆數位經濟，包括自動駕駛等新科技都仰賴更高速的傳送，因此 5G 技術也成了中美角逐下一世紀主宰的關鍵。

美國前國家安全顧問 James Jones 週日表示，美國在向世界推廣 5G 技術上落後中國，「在行銷上，我們落在後頭，你可以買那些便宜、誘人但脆弱的系統，把你所有隱私、智慧財產和你所有秘密都傳回北京，或者你可以多投資一點錢，就能夠擁有更安全的社會。」