Honda Jet交機量 連續2年全球第一

本田 (HONDA) (7267-JP) 的美國子公司「Honda Aircraft Company (HACI)」在美國時間週三 (20 日) 表示，根據美國通用飛機製造商協會 (GAMA) 所提供的調查數據，該公司的小型商務噴射客機「HondaJet」在 2018 年的交機數量達 37 架，超越美國賽斯納 (Cessna) 的「Citation M2」(34 架)，是同級機當中最高的交機量。也是 HondaJet 連續 2 年，在全球小型商務噴射客機的交機量上拿下第一名。

HondaJet (圖：翻攝自 HONDA 官網)

Honda Aircraft Company 總裁兼 CEO 藤野道格表示，「由於性能、效率，以及機艙舒適性的表現極為優異，使得顧客持續選擇 HondaJet，這讓我們感到相當自豪。在我們強大的全球經銷網路下，讓 HondaJet 在同等級的飛機當中成為交機數量最多的飛機」。

優異的飛航距離，及寬廣的機艙空間是 HondaJet 的主要特徵。2018 年 12 月時，新款的「HondaJet Elite」正式在日本開始交機，也對去年的交機量有所貢獻。

2018 年 12 月在日本東京交機的 HondaJet Elite (圖：翻攝自 HONDA 官網)

Honda Aircraft Company 已將其生產線，由原本的 HondaJet 完全轉換為 HondaJet Elite。由 Advanced Performance Modification Group (APMG) 所研發的性能套件，也將會持續供應給原先的 HondaJet。該公司希望將每月的生產量，維持在 4 到 5 架。

「HondaJet Elite」是「HondaJet」的進化版，售價 525 萬美元 (約 1.63 億元)，載客人數 7 人。在相同級距的飛機當中飛得最高 (最大飛行高度 13106 公尺)、也飛得最遠 (飛航距離達 2661 公里) 可從東京直飛台灣或上海，也飛的最快的 (最高時速 782 公里)。為了降低空氣阻力，將噴射引擎裝設在機翼上方是 HondaJet 的最大特徵。

本田 (7267-JP) 今 (21) 日在東京股市的表現，日本時間 11:10 時上漲 1.91% 股價 3091 日圓。