美股點燃台股多頭行情 施羅德：鎖定具利基優勢的中小型個股

美股自今年以來引領全球股市反彈，台股也重新站穩萬點，施羅德樂活中小基金經理人詹祖光表示，目前台股的科技股漲幅仍不及美股，但後市仍有表現空間可期，建議可鎖定具利基優勢的中小型個股。

詹祖光表示，本波美股反彈帶動先前跌深的科技股漲幅領先大盤，其中又以半導體類股攻勢最為強勁，其中費城半導體指數本波彈幅更超過 25%，漲幅領先美股近二成；台股同樣由科技股領攻上漲，且漲幅是大盤的兩倍。

詹祖光指出，相較於美股的凌厲表現，台股不論是整體大盤、亦或是科技股，仍落後美股，後市補漲空間可期，進一步分析此波的反彈，大致可歸因為中美貿易協商氣氛轉佳，以及部份產業表現落底後展開跌深反彈攻勢。

施羅德投信認為，股市最怕的就是不確定性，今年中美雙方重啟協商，帶動整體市場信心回溫，以做為產業先型指標的半導體來看，目前庫存水位已見下滑，部分公司表態第一季就是最糟狀況，少數公司甚至已經看到春燕，而第一季淡季不淡的訊息，有提振投資人信心作用。

施羅德投信表示，即使不少公司去年第四季財報或財測不如預期，然獲利預期已數度下修，且現況疲弱已在預期之內，因此失望賣壓也多在短線反應完畢，頗有利空出盡之意。

展望後市，施羅德投信認為，雖仍處於調整階段，但貿易衝突將有利台廠獲轉單挹注，不論兩強協商能否取得共識，中美互相提防的態勢都已成形，尤其是在最為敏感的科技產業上，勢必將致力減少對彼此的依賴，盡可能從其他進口國取得替代產品供給，此將成為中長線趨勢，只要能取得雙邊轉單的商機，可望挹注台廠表現。

在類股表現部分，施羅德投信建議，在盤面缺乏主流的情況下，可關注個別中小型股，例如無線充電、無線真藍芽耳機、多鏡頭手機，也有 5G 網路建置、資料中心 100G/400G 高速傳輸模組等，都各擁市場需求，其供應商多為中小型利基台廠，在實質利多支持下，可望支撐後續股價表現。



