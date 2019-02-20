十年期公債期貨等四大期貨產品 9月將下市

期交所今 (20) 日公告，十年期公債期貨、非金電選擇權、櫃買選擇權及印度 50 期貨等 4 項產品將於今 (2019) 年 9 月下市。

期交所表示，十年期公債期貨、非金電選擇權、櫃買選擇權及印度 50 期貨將於 9 月下市，其中，十年期公債期貨於 9 月 12 日下市，相關規章自 9 月 17 日起廢止；非金電選擇權及櫃買選擇權於 9 月 19 日下市，相關規章自 9 月 19 日起廢止；印度 50 期貨於 9 月 27 日下市，相關規章自 9 月 30 日起廢止。

至於此 4 項產品為何下市？期貨業者表示，期交所每年均會定期檢視已上市商品，並依一定的質化及量化標準予以檢討，因為不管是期交所或是期貨業者，為了維護這些商品交易，都有一定的成本。

業者分析，像非金電選擇權、櫃買選擇權兩個商品，雖然標的非金電指數、櫃買指數是投資人熟悉的標的，但推出後顯然市場仍然看重的是大盤指數的選擇權－－台指選擇權，另外，郵政儲金及壽險業者長期持有公債，公債現貨流通甚少，市場因而無公債期貨避險需求，這些因素造成這三項商品交易量少，效益有限，故在成本與效益檢討下，期交所讓這幾個商品下市。

至於印度 50 期貨，則因印度政府的政策，Nifty 50 指數不再授權給國外，印度國家指數公司在與期交所的授權合約到期後，即不再授權，因此印度 50 期貨現掛出存續最久的契約是 2019 年 9 月份到期契約，該月份契約在 9 月 27 日到期，印度 50 期貨商品即會下市。

期交所提醒交易人，前述 4 項商品均已停止加掛新到期月份契約及新序列，非金電選擇權及櫃買選擇權 2 月到期契約於 2 月 20 日到期後，2 月 21 日將不再掛出今年 5 月到期契約，如擬利用前述 4 項商品進行各式交易，應注意商品下市時間。