盤前財經大事搶先讀2019年2月21日

今日操盤前瞻

台灣央行發布 1 月銀行辦理人民幣業務概況

日本 2 月製造業 PMI

歐洲 2 月綜合 PMI

法說會：南港、致茂、原相

除權息：樺漢

增資股：M31

普丁國情咨文〉美國若在歐洲部署導彈 普丁警告：新武器將瞄準美國

俄羅斯總統普丁 (Vladimir Putin) 週三 (20 日) 發表國情咨文中警告：「美國若退出《中程飛彈條約》並決議在鄰國 (歐洲) 部署導彈，俄羅斯將做出堅決的回應，目標瞄準美國。」閱讀全文...

Fed 下半年停止縮表選項浮出檯面 美股震盪道瓊一度漲近百點

聯準會 (Federal Reserve) 週三 (20 日) 公布 1 月會議紀要顯示，聯準會官員權衡各種不利於經濟增長的因素後放棄逐步升息計畫、對升息抱持耐心；官員們大多對今年是否再次升息表達不確定，並希望今年下半年停止縮表。閱讀全文...

〈分析〉政策在路上！2019 陸股重要產業政策 + 概念股一次看

美中貿易戰後，加上全球科技產業疲弱，導致中國經濟去年第四季加速下滑。中國政府為了刺激經濟，除了中國人行在貨幣政策上採取多項寬鬆貨幣政策，如定向降準、推出中期貸款便利 (TMLF) 等外，財政政策也宣布今年會擴大減稅降費規模。閱讀全文...

海外資金匯回稅務問題台商怕怕 財政部掛保證：不會趁機查稅

為協助台商釐清海外資金匯回相關稅負問題，財政部 1 月底發布解釋令明定海外資金匯回免課稅的三態樣，海外資金匯回專法也即將出爐，但台商仍不免擔憂，擔心自己成為被追稅的對象，財政部次長吳自心對此強調，企業或個人向國稅局進行稅務諮詢時，相關資料都會去識別化，絕不會趁機將其列為查稅目標。閱讀全文...

靠中國、賺中國的好日子再也回不去了！無根台商消失中

過去 30 年，許多在台灣沒沒無聞的台商，隨著中國經濟的起飛，在中國賺得滿盆滿缽，各種「大王」稱號響徹雲霄。然而，隨著中國企業競爭力崛起，這些無根台商逐漸面臨壓力，台商在中國的黃金盛世已然落幕。如今，中美經濟對抗加劇，更成為壓倒台商的最後一根稻草。閱讀全文...