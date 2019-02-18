台股豬年開紅盤氣勢旺 單週吸金9.76億美元稱霸亞股

不受外資小幅調節亞股影響，台股豬年開紅盤氣勢如虹，上週以買超 9.76 億美元奪下亞股單週冠軍，激勵台股週線上漲 1.33% 收紅，投信認為，台股在基本面扎實、高殖利率兩大優勢加持下，可望吸引更多資金挹注。

根據統計，今年以來，台股已經連續 5 週獲得外資買超，在 MSCI 上週宣布調升台股在「MSCI 新興市場指數與 MSCI 新興亞洲指數的占比後，激勵台股豬年開紅盤首週上漲作收。

摩根投信執行董事葉鴻儒指出，台股與美國、國際景氣有高度連動關係，今年隨著美股彈升，尤其是納斯達克指數大漲激勵，帶動台股投資情緒再度增溫，站穩萬點行情之上，有利多方熱度持續。

葉鴻儒表示，台股整體基本面較過去更為紮實，且目前台股本益比仍不到長期平均水準，僅 12.8 倍，還不到 15 年長期平均值的 13.8 倍，且市場預估台股擁有約 4.6% 的高殖利率優勢，此水準在亞股中數一數二，更加強化國際資金有意回補與布局台股的意願，替多方增添資金活水。

根據證交所統計，上週外資在集中市場買超 195.76 億元，今年以來至 2 月 15 日止，外資共買超台股 565.40 億元，持有股票市值為 12.1 兆元，占全體上市股票市值的 40.08%，較 1 月 30 日的 11.9 兆元，增加 2,137.72 億元。

根據證交所統計，上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司分別為：台積電 (60,651 張)、上海商銀 (48,322 張)、群創: 買超 (36,276 張)；賣超前三大個股則為：友達 (206,923 張)、兆豐金 (42,605 張)、華航 (37,982 張)。

