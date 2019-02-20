台股盤後─雙王力挺激發尾盤近百億元大量 大盤收高大漲120點

元宵節節後變盤疑慮高掛投資人心頭，造成本周前兩個交易日股量能萎縮，但台股今 (20) 日在大立光 (3008-TW)、台積電 (2330-TW) 齊力推升下，大盤收高 120.2 點或 1.18%，以 10272.46 點作收。

台股今日尾盤爆出 96 億元的成交量，拉高集中市場加權股價指數 6 點，以 10272.46 點作收，市場成交值放大為 1319.89 億元。

證券分析師張陳浩指出，第 1 季台股多頭格局不變，維持在半年線之上震盪；研判台股將在今年首季登上 1 萬 1000 點的位階。但以今天台股走勢來看，由於台指期今天結算，在拉高結算預期下，推升大盤走高，但仍須進一步觀察外資期貨多單部位轉倉狀況。

同時，今天集中市場有包括高價股如創意 (3443-TW) 以漲停作收；同時在西班牙行動通訊大會 (MWC) 即將開展同時，大盤以 5G 通訊、折疊手機等為主要題材，光通訊族群的波若威、華星光、聯、聯鈞等，都展現強大攻勢；但包括台虹、聯茂、台船、致伸、亞電、及亞電今天盤中走弱，股價漲多拉回為主要原因。

PCB 上游原物料廠建榮工業 (5340-TW)、德宏 (5475-TW) ，今日也以漲停作收，主要在第 1 季的 PCB 原物料需求轉強，但同類股的富喬 (1815-TW) 則以小跌 0.05 元收在 17 元。

今天盤中表現最突出並帶領市場恢復信心的為權值股台積電，台積電昨日盤後公布擬配發股利現金每股 10 元，帶動高股息個股表態，牧德 (3563-TW) 董事會決議配發去年股利每股 27 元現金，股價大漲 3.77% 作收，台積電終場收在 234.5 元，大漲 5.5 元或 2.4%。