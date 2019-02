〈彭博專欄〉為什麼說美、中無法達成真正意義上的協議

美國和中國有望達成貿易協議的樂觀情緒正在升溫,雙方本周在華盛頓展開新一輪密集磋商。然而,興奮的投資者忽略的一點是,談判已變成世界兩大強國之間的一場實力較量 -- 或者更確切地說,是每個國家對自身實力認知準確程度的一場考驗。

難以忽視的事實是,這兩個國家都沒有力量將其意志強加於另一方。美國無法強迫中國領導人執行指令,中國也沒有強大到足以甩開西方世界的程度。在他們面對這個現實之前,他們永遠無法達成持久和解。

據我們所知的談判進展情況,雙方在通過中國大量採購美國大豆、微晶片和其他產品縮小美國貿易逆差方面取得了進展。雙方似乎也在擴大外國公司的中國市場准入方面取得了一些進展。但是,在「結構性」問題上仍然沒有任何突破的跡象 -- 美國要求中國對政策進行重大改革,華盛頓稱現有的這些政策對美國企業存在偏見,例如對中國受青睞的公司給予大規模補貼以及強制外國公司技術轉讓。這才是任何協議的核心所在,這些改革將從根本上改變中國經濟並促進更多以市場為基礎的競爭。

中國不願意做出讓步,這不足為奇,並不僅僅因為滿足美國的要求將需要北京改革中國經濟的運作方式。而且,通過經濟壓力促使別國去做他們不想做的事情也是非常困難的。

請記住,儘管國際制裁扼殺了北韓經濟,但北韓仍堅持擁有核武器。1973 年,當阿拉伯國家對美國實施石油禁運以報復其對以色列的支持時,美國人選擇排長隊購買汽油,而不是放棄他們的中東南亞國協友。

最近的統計數據表明,試圖通過關稅來打擊中國迫使其妥協的做法也是一種失敗的策略。例如,1 月貿易數據顯示,儘管對美國的出口下降了 2.4%,但中國整體出口成長了 9% 以上。換句話說,就像美國市場對於中國的重要性一樣,世界其他地方對中國也很重要。即使科技巨頭華為面對美國在 5G 網絡中禁用其設備的一致行動,華為仍可能通過專注於非西方市場而發展壯大。根據研究公司 Strategy Analytics 的數據,去年華為在智慧手機市場的全球市場占有率幾乎與蘋果旗鼓相當。

與此同時,中國一直在對美國施加一些貿易痛苦。問問美國大豆種植農,在關稅戰爭期間,由於進口商轉向巴西和其他國家,美國對中國的大豆出口量已經大幅下降。

在過去的一年中,中國已經無視許多「最後期限」,無論是真實的還是受到威脅的,但中國依然沒有讓步。雖然中國經濟確實在放緩,但這與關稅的關係不大,而更多是與國內經濟中的嚴重問題有關,例如高額債務,以及政府試圖減輕債務的努力,最重要的是控制信貸擴張。

本文作者 Michael Schuman 是《The Miracle: The Epic Story of Asia’s Quest for Wealth》和《Confucius: And the World He Created》的作者。本專欄並不代表彭博編輯委員會或彭博有限合伙企業及其所有者的觀點。