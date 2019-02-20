【華冠投顧】周三收拉結算、5G光纖漲停板

盤勢分析》》

大盤一甩 KD 高檔鈍化的疑慮，周三期指結算再創新高，指數來到去年下跌的空方缺口之前，量能持續升溫，等待美中談判結果。而盤中除了三星期折疊手機的行情之外，5G 光纖族群也出現帶量強攻漲停的表現。主要的原因是德國發表聲明，中國華為並沒有影響網路安全的看法，同時也同意中國參與該國的 5G 建設。此話一出，可用來解讀兩件事情，一是 5G 的行情仍是 2019 年的主流；其次則是美中貿易戰停火的機率大增。特別是美股的季線，已向上穿越了道瓊工業指數的 200 日線，可見市場買盤樂見全球兩大經濟體和解，股市自重回多方趨勢。

類股表現》》

強勢的三星折疊手機概念股，包括：8215 明基材、3376 新日興、3645 達邁，這個族群已大漲多日，留意後續高檔震盪即可。另外，5G 光纖今天放量大漲，反應華為華的 5G 行情，加上東京奧運在即，今年將會是重要的佈建元年。個股包括：3450 聯鈞、4979 華星光、3081 聯亞、3163 波若威等，股價都出現強攻漲停板的表現，後續股價仍有續強向上的機會，留意每一檔股票的技術專利、營收獲利以及產業所處的位置即可。

鍾騏遠分析師

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