若美國再對中國商品加徵關稅 陸媒：全球股市恐面臨災難

第 7 輪美中貿易談判，本週於華府登場；陸媒《環球時報》社論認為，若雙方無法達成協議，美國對中國商品加徵更多關稅，將對全球股市造成「災難性打擊」。

美國總統川普日前表示，貿易談判進展順利，原定 3 月 1 日的截止期限，並非「魔術之日」(magic date)，任何事都可能發生；外界解讀，川普的說法，似乎暗示他有意延長貿易戰休兵期。

《環球時報》社論指出，川普稱貿易談判有所進展，激勵股市走揚；而攀上兩個月高點的美股，已使川普政府在與中國達成協議一事上，面臨更多壓力。

社論稱，假設兩國未能達成協議，美國對中國商品加徵更多關稅，中方也祭出報復措施，將對全球股市造成「災難性打擊」，為避免這種打擊，川普政府勢必得承受更大壓力；因此，到了談判最後階段，雙方在心理上，已更加平等。

社論呼籲，在談判的最後階段，雙方應掌握 4 項原則；首先，兩國應珍惜已取得的談判成果，因它們得來不易。

其次，釐清貿易談判的基本涵義與目標，美國要求中國進行結構性改革，但美方也要進行結構性改革，共同促進中美貿易平衡，經貿談判「不能淪為強制中國改變經濟治理方式的施壓」。

再者，貿易談判是全面性的，必須觸及雙方關切的問題，而非只聚焦於美方關切的議題，美國總是擔心協議的落實問題，若想消除此擔憂，除應加入監督執行措施外，更重要的是，應顧及「雙贏」。

最後，兩國都不應養大輿論的胃口，就算達成協議，也無法解決中美之間的所有問題，雙方可引領社會大眾，對協議抱持樂觀態度，但不該誇大達成協議的意義。