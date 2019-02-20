京東方傳打入蘋果OLED柔性面板供應鏈 股價近日漲高後震盪

據韓媒《ET News》近日報導，繼韓國三星、LG 後，蘋果有意選擇中國面板商京東方 (BOE) 成為第 3 家 OLED 柔性面板供應商。但消息人士說，蘋果方面將對京東方的技術進行審核，待實際交付，可能還會有很長一段時間。

京東方在春節後陸股 OLED 概念股中，是被炒最凶的一支股票，春節後的 6 個交易日中，京東方 A(000725-CN) 的股價漲幅已累計高達 44.27%，週一 (18 日) 成交金額高達人民幣 119.27 億元。近兩日呈漲多震盪，今日低開並短暫上揚後，又回到平盤附近。

早前，京東方和蘋果在 LCD 液晶面板領域早已有了合作，主要供應 9.7 吋 iPad 和 13 吋 MacBook 螢幕。去年，蘋果也首次將京東方列入「200 大供應商」名單。

韓方報導指出，京東方有望為 2020 年發表的 iPhone 提供柔性 OLED 面板。供應鏈消息說，蘋果方面希望在 2020 年，正式量產折疊螢幕的 iPhone。

京東方主要以 B7 產線生產柔性 OLED 面板，B7 產線在 2018 年初啟用，但有傳言稱，該產線至今良品率未能超過 50%，但近期有消息說 B7 產線良品率已大幅改善。

在 2017 年，三星最初壟斷了蘋果手機 OLED 獨家供貨權。直到去年 9 月，LG 擠入到供應商行列，據稱提供約 40 萬塊 OLED 面板。

根據 IHS Markit 預測，2019 年可折疊 AMOLED 面板出貨量將達到 140 萬台，此後快速增長，預計到 2025 年，可折疊 AMOLED 面板出貨量將達 5000 萬台，可折疊 AMOLED 面板占 AMOLED 面板總出貨量的 8%，占柔性 AMOLED 面板總出貨量的 11%。