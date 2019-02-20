三大法人合計買超112億元 共加碼台積電1.3萬張

台股今 (20) 日在大立光 (3008-TW)、台積電 (2330-TW) 齊力推升下，收高 120.2 點或 1.18%，以 10272.46 點作收，成交值放大為 1319.89 億元，外資今日集中市場買超 108 億元；其中台積電成為三大法人同步買超標的，合計買超 1.3 萬張。

三大法人集中市場動向中，外資買超 108 億元，投信賣超 8400 萬元，自營商則買超 5 億元，三大法人合買超 112 億元；期貨市場外資今天增加多單口數為 6259 口，未平倉口數增至 65347 口。

外資今日在集中市場買超較多的個股為台積電、上海商銀、台泥、鴻海、台新金、臺企銀、玉山金、長榮海、中鋼、台達電；外資集中市場賣超較多的個股為旺宏、誠美材、新光金、嘉聯益、開發金、元大金、友達、中鴻、富邦金、仁寶、欣興。

投信今日集中市場買超較多個股為京元電、國泰金、中鋼、台郡、台光電、亞泥、台泥、辛耘、台積電、奇利新；投信集中市場賣超較多的個股為欣興、大成鋼、第一金、文曄、南電、興能高、台灣高鐵、上海商銀、英業達、中華電、臻鼎。

自營商今日集中市場買超較多的個股為鴻海、易華電、華邦電、臻鼎、宏達電、元大金、文曄、中鴻、中纖；自營商集中市場賣超較多個股為金像電、友達、晶電、TPK-KY、華通、旺宏、國際中橡、嘉聯益、台郡、友訊、光磊。

證券分析師張陳浩指出，台股第 1 季多頭格局不變，維持在半年線之上震盪，外資買盤持續，除在為今天結算的台指期拉高結算之外；也有助於台股將在今年首季的行情推升。