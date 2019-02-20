電動自行車＋補修市場加持 桂盟今年獲利拚增雙位數成長

桂盟 (5306) 去年受到中國共享單車衰退及新興市場拉貨趨緩影響，營運動能成長保守，而法人表示，今年在電動自行車出貨成長及補修市場滲透率提升下，將帶動今年營收重拾成長，獲利表現則在高毛利的電動自行車鏈條及補修市場佔比提升下，有望較去年呈雙位數成長。桂盟去年在電動自行車出貨約近百萬條，法人預估，在電動自行車需求成長帶動下，桂盟今年在電動自行車鏈出貨數量有望成長近五成，達 150 萬條；在歐美補修市場，則隨滲透率逐步提升，今年仍可望維持雙位數成長。而隨高毛利的業務佔比提升，在產品組合優化下，法人看好，桂盟今年獲利成長速度將優於營收成長。



然在中國市場部分，法人認為，中國共享單車市場經歷一番重整，今年出貨動能仍然疲弱，預期仍有雙位數衰退，但在電動自行車及補修市場出貨成長下，今年整體自行車鏈條出貨將恢復正成長。



桂盟 1 月營收創下近 1 年新高，達 5.23 億元，月增 12.4%，年減 7.21%。而在出貨動能增溫下，桂盟股價也站回百元，今日盤中股價最高來到 113.0 元，站上近六個月新高，漲幅近 4%。