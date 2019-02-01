蘋果無視德國禁售令 高通：必須對蘋果祭重罰

《彭博社》週四 (31 日) 報導，高通 (QCOM-US) 訴請德國法院開罰蘋果，徵收重大罰款，主因是蘋果 (AAPL-US) 無視德國部分 iPhone 禁令，在德國第三方零售商還在販賣禁售的 iPhone 機型。

高通總法律顧問 Don Rosenberg 在一份電子郵件聲明中表示：「高通週三 (30 日) 提出強制執行 12 月 20 日 iPhone 禁售令的動議，但蘋果未能從賣家正確召回這些禁售設備，並且於 1 月初，蘋果商店仍銷售德國禁售的手機。」

蘋果、高通專利權戰爭似乎持續上演。德國法院去年底要求蘋果在德國的 15 家零售店店將停售 iPhone 7 和 iPhone 8 型號，亦命令蘋果向第三方經銷商召回禁售的 iPhone 版本。

iPhone 8 等型號在德國遭到禁售。(圖：AFP)

高通律師在文件中寫道：「蘋果有意無視法院命令，顯然不認為自己受到禁令約束。必須對蘋果違反禁令的行為進行重大罰款。」

去年底，德國法院禁止蘋果在德國銷售使用英特爾晶片和其他供應商 Qorvo 零件的部分 iPhone 型號。

德國法官 Matthias Zigann 裁定，蘋果 iPhone 中採用的英特爾數據機晶片違反高通專利，以及蘋果供應商 Qorvo 違反高通的「封包追蹤」專利。

本月初，高通遵照德國法院的命令，發行 16 億美元的債券作擔保金，以啟動德國的 iPhone 禁令，讓法院強制執行蘋果部分 iPhone 的銷售禁令。

高通因訴訟要求罰款蘋果的例子並非首例，去年 12 月底，由於蘋果未遵循大陸禁售裁定，高通甚至要求拘留蘋果法人代表，並對其進行罰款、拘留、限制出境、徵信系統記錄等措施。

截稿前，蘋果沒有立即回覆評論請求。